ΗΠΑ: «Φρένο» στον πληθωρισμό τον Ιανουάριο

Ηπιότερη των προβλέψεων ήταν η άνοδος των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον μήνα Ιανουάριο, ωστόσο ο δομικός πληθωρισμός παραμένει «επίμονος».

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ισχυρή αγορά εργασίας, φαίνεται να δίνει την απαραίτητη άνεση στη Fed να διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα στοιχεία της έκθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Υπουργείο Εργασίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) σημείωσε άνοδο 0,2% τον προηγούμενο μήνα, έναντι αύξησης 0,3% τον Δεκέμβριο. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,4% από 2,7%, μια εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σύγκριση με τις υψηλές περσινές τιμές που πλέον «βγαίνουν» από τον υπολογισμό.

Παρά την επιβράδυνση του γενικού δείκτη, ο δομικός πληθωρισμός (που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας) ενισχύθηκε κατά 0,3%, ξεπερνώντας οριακά τις προσδοκίες.

Οι τρεις παράγοντες της ανόδου

Οι αναλυτές εντοπίζουν τρεις βασικές αιτίες πίσω από τις νέες τιμολογήσεις των επιχειρήσεων:

Οι ανατιμήσεις του νέου έτους: Παραδοσιακά, πολλές επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις τιμές τους τον Ιανουάριο, μια τάση που τα στατιστικά μοντέλα δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξομαλύνουν πλήρως. Η επίδραση των δασμών: Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το κόστος των οριζόντιων δασμών της κυβέρνησης Trump μετακυλίεται σταδιακά στους καταναλωτές. Το αδύναμο δολάριο: Η υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος κατά 7,4% το προηγούμενο έτος έχει αυξήσει το κόστος των εισαγωγών.

Στο «μικροσκόπιο» της Fed η αγορά εργασίας

Η έκθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η ανεργία υποχώρησε στο 4,3%, ενώ η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιταχύνθηκε.

Με την αγορά εργασίας να παραμένει σταθερή και τον πληθωρισμό να βρίσκεται ακόμη πάνω από τον στόχο του 2%, η Fed, η οποία διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75% τον περασμένο μήνα, δεν φαίνεται να βιάζεται για περαιτέρω μειώσεις.