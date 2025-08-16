Ηandelsblatt: Από την χρεοκοπία στην έκπληξη των μεταρρυθμίσεων

«Πριν από δέκα χρόνια η υπερχρεωμένη Ελλάδα απειλούνταν με εθνική χρεωκοπία. Η έξοδος από το ευρώ, τα μέτρα λιτότητας, οι μαζικές διαδηλώσεις και τα πακέτα βοήθειας δισεκατομμυρίων ευρώ κυριαρχούσαν στους τίτλους. Μαζί με το πιεστικό ερώτημα, αν οι Έλληνες θα βύθιζαν όλη την Ευρώπη σε κρίση (...)» Αναφέρει αρχικά η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt και εν συνεχεία επισημαίνει ότι σήμερα:

«Η χώρα παράγει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ο υψηλός δείκτης χρέους μειώνεται και η οικονομία αναπτύσσεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνεργοι και λίγοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, τα εισοδήματα είναι χαμηλά και οι επενδύσεις υποτονικές. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε πολλά».

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η Handelsblatt αφιερώνει το κεντρικό άρθρο της στην ελληνική ανάκαμψη και τα βήματα που έχει διανύσει η χώρα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα. Ειδική μνεία μάλιστα γίνεται στο νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως:

«που θα επιτρέπει πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και περισσότερη ή λιγότερη εργασία σε ορισμένες εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες. Και η τετραήμερη εργασία είναι στα σχέδια, διαφορετικά βέβαια σε σχέση με τη Γερμανία. Το ελληνικό μοντέλο επιτρέπει επίσης την κατανομή των προβλεπόμενων 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα σε τέσσερις μέρες των δέκα ωρών η καθεμία. Η Κεραμέως μιλά για έναν νόμο που βγαίνει από την πράξη» όπως αναφέρει στο άρθρο της η Handelsblatt.

Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ το ελληνικό προτεινόμενο μοντέλο «δεν εξυπηρετεί μόνο τομείς όπως ο τουρισμός, αλλά και εργαζόμενους γονείς που με τον ίδιο μισθό θέλουν μια ημέρα για την οικογένεια».

Επιστρέφοντας στο ελληνικό παράδειγμα το άρθρο υπενθυμίζει ότι «εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, κυρίως νέοι και μορφωμένοι, δεν έβλεπαν κατά την περίοδο της κρίσης μέλλον για τη χώρα και τους ίδιους. Μετανάστευσαν.

Οι περισσότεροι πήγαν στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Η Ελλάδα συνεχίζει να υποφέρει από τις συνέπειες της φυγής. Γι αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να κινητοποιήσει την επιστροφή όσων έφυγαν με φορολογικά κίνητρα και μισθολογικά πλεονεκτήματα.

Αφιέρωμα του Forbes στο οικονομικό άλμα της Ελλάδας και στο «θαύμα» του Χρηματιστηρίου

Την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και την αλματώδη άνοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου ο γενικός δείκτης έχει πλέον ξεπεράσει τις 2.100 μονάδες ενώ την περίοδο των μνημονίων είχε επανειλημμένα υποχωρήσει κοντά στις 500, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Forbes.

Το γνωστό οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια «η αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ βελτιώθηκε από 200% σε περίπου 153%, η ανεργία υποχώρησε στο 7,9% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 2,3% για το 2025, σαφώς υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Η επιτυχία αυτή βασίστηκε σε «πρόσθετα έσοδα και μεταρρυθμίσεις που είχαν ουσιαστική επίδραση», με το Forbes στέκεται στην «ταχεία ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών» και στην εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών και τήρησης βιβλίων, σημειώνοντας πως χάρη σε τέτοιες πρωτοβουλίες «βελτιώθηκαν τα φορολογικά έσοδα».

Παράλληλα, στρατηγικές κινήσεις όπως η παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων «προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις και αναβάθμισαν υποδομές», η τόνωση του τουρισμού μετά την πανδημία συνέβαλε στην ανάπτυξη, ενώ μεταρρυθμίσεις επέτρεψαν τη συρρίκνωση του όγκου των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των μεγάλων τραπεζών «από το 49% σε περίπου 3%».

Την ίδια στιγμή, το δημοσίευμα τονίζει πως σήμερα η Ελλάδα βρίσκει στις αγορές καλύτερα επιτόκια δανεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εφάμιλλα με αυτά της Γαλλίας, ενώ την περίοδο της κρίσης το κόστος εξόδου στις αγορές ομολόγων ήταν δυσθεώρητο.

Η θετική πορεία της οικονομίας αντικατοπτρίζεται στη σταθερή άνοδο του Χρηματιστηρίου, καθώς, παρά τις ριζικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο και τις εστίες γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η δύναμη του ΓΔ έχει υπετριπλασιαστεί την τελευταία πενταετία.

Το Forbes σημειώνει ακόμα πως στον επιμέρους δείκτη MSCI, που περιλαμβάνει εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι επίδοση της ελληνικής αγοράς είναι φέτος υπερδιπλάσια των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και παρασάγγας καλύτερη του αμερικανικού δείκτη S&P 500.