Η νέα εποχή εποπτείας στην ΕΕΕΠ

Με στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Αντώνιος Βαρθολομαίος, χαράσσει μια νέα πορεία για τη ρυθμιστική αρχή.

Στην τοποθέτησή του στην ημερίδα του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, παρουσίασε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που στοχεύει στη θέσπιση σταθερού πλαισίου λειτουργίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη του παράνομου τζόγου.

«Η δουλειά μας είναι να βάζουμε όρια, στην αγορά, στους παίκτες, στις ίδιες μας τις διαδικασίες», ανέφερε. «Όταν αυτά τα όρια παραβιάζονται, τότε γεννιέται ο κίνδυνος και εκεί η παρέμβασή μας πρέπει να είναι άμεση».

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο εποπτείας

Ο κ. Βαρθολομαίος αποκάλυψε ότι η ΕΕΕΠ χρησιμοποιεί ήδη σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση συμπεριφορών παικτών και τον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων εθισμού.

Μάλιστα ανέφερε ότι σε πιλοτική μελέτη 135.000 παικτών, εντοπίστηκε ότι περίπου το 1,4% παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που τους φέρνουν «στον προθάλαμο του εθισμού». Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Game Scanner, που αξιοποιεί big data και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

«Στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, όπου η τεχνολογία θα προειδοποιεί έγκαιρα τόσο τον παίκτη, όσο και τον πάροχο, πριν η συμπεριφορά γίνει προβληματική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πάροχοι, και ιδίως ο ΟΠΑΠ, «συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια».

Το μέτωπο κατά του παράνομου τζόγου

Ο κ. Βαρθολομαίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο φλέγον ζήτημα του παράνομου τζόγου, το οποίο, όπως είπε, «παραμένει μια σκιώδης απειλή, που εξελίσσεται συνεχώς».

«Κάθε μέρα εντοπίζουμε νέες διευθύνσεις που επιχειρούν να παρακάμψουν τους ελέγχους. Το “παιχνίδι” της παρανομίας είναι τεχνολογικά προηγμένο – και εμείς οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ, τα κανάλια επικοινωνίας και τα συστήματα πληρωμών αποτελούν τα νέα πεδία δράσης απέναντι στον παράνομο τζόγο.

Από τη μία, μέσω των social media και της διαδικτυακής διαφήμισης αναπτύσσονται «γκρίζες ζώνες» προώθησης μη αδειοδοτημένων sites. Από την άλλη, τα κανάλια πληρωμών που χρησιμοποιούν ορισμένες neobanks και διεθνείς πάροχοι επιτρέπουν τη διακίνηση χρημάτων σε παράνομες πλατφόρμες. «Χρειάζεται στενή συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, τις διεθνείς αρχές και τους παρόχους πληρωμών, ώστε να εντοπίζουμε έγκαιρα τα κενά. Εκεί θα αξιοποιήσουμε τεχνολογίες AI και συστήματα», επεσήμανε ο κ. Βαρθολομαίος.