Η μεταποίηση στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε τον Σεπτέμβριο - Άνοδος για Ελλάδα

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη υποχώρησε ξανά σε συρρίκνωση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, υποδηλώνοντας ότι η ανάκαμψη στον βιομηχανικό τομέα της περιοχής παραμένει εύθραυστη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) του HCOB για τη μεταποίηση στην ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στις 49,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,7 τον Αύγουστο – όταν είχε καταγραφεί για πρώτη φορά από τα μέσα του 2022 ένδειξη ανάπτυξης, πάνω από το όριο των 50 μονάδων.

«Για έβδομο συνεχόμενο μήνα, η παραγωγή στην ευρωζώνη αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο, αλλά η πρόοδος ήταν αργή», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ωστόσο, οι εισερχόμενες παραγγελίες μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο μετά από μια βραχύβια αύξηση τον Αύγουστο, με τις εξαγωγικές αγορές να αποτελούν βασικό αρνητικό παράγοντα. Η μείωση των νέων παραγγελιών ήταν ήπια, αλλά η πιο απότομη από τον Μάρτιο.

Η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται, επεκτείνοντας το σερί ανόδου που ξεκίνησε τον Μάρτιο, αλλά ο ρυθμός επιβραδύνθηκε σημαντικά σε σχέση με την ισχυρή επίδοση του Αυγούστου. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στο 50,9 από 52,5.

Οι συνθήκες απασχόλησης επιδεινώθηκαν περαιτέρω, καθώς οι κατασκευαστές μείωσαν τις θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών. Παράλληλα, οι εταιρείες κατέγραψαν μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση των καθυστερήσεων, με τις εκκρεμείς παραγγελίες να περιορίζονται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο.

Η έρευνα ανέδειξε διαφοροποιήσεις στην ευρωζώνη: η Ολλανδία κατέγραψε ανάπτυξη σε υψηλό 38 μηνών, ενώ θετική πορεία συνέχισαν η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ισπανία. Αντίθετα, οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του μπλοκ - Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία - σημείωσαν συρρίκνωση.

Το κόστος εισροών μειώθηκε για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, έστω και οριακά, ενώ οι κατασκευαστές μείωσαν τις τιμές πώλησης για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε θετική, αλλά αποδυναμώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο και κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.