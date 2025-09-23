Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο έως 10% στην Lithium Americas, ενώ επαναδιαπραγματεύεται το δάνειο 2,26 δισ. δολαρίων που χορηγεί η εταιρεία στο Υπουργείο Ενέργειας για το έργο λιθίου Thacker Pass με τη General Motors, σύμφωνα με πηγές στο Reuters.

Το μερίδιο αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης Τραμπ στην αμερικανική οικονομία, όπως έγινε και με μετοχές στην Intel, την MP Materials και άλλες εταιρείες τεχνολογίας και ορυκτών κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια.

Το ορυχείο Thacker Pass, προγραμματισμένο να γίνει η μεγαλύτερη πηγή λιθίου στο Δυτικό Ημισφαίριο όταν ανοίξει το 2028, βρίσκεται υπό κατασκευή για σχεδόν ένα χρόνο με πάνω από 600 εργολάβους, περίπου 40 χλμ. νότια των συνόρων Νεβάδα-Όρεγκον.

Θεωρείται βασικός μοχλός για την ανάπτυξη εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού, ενισχύοντας την παραγωγή λιθίου για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και άλλα ηλεκτρονικά. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ υποστηρίζει το έργο αλλά επιδιώκει δίκαιες συνθήκες για τους φορολογούμενους.

Μετά την είδηση, οι μετοχές της Lithium Americas αυξήθηκαν κατά 80%, από 3 σε 5,54 δολάρια ανά μετοχή. Το έργο θεωρείται από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς κρίσιμο για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, τον μεγαλύτερο επεξεργαστή λιθίου στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ παράγουν λιγότερους από 5.000 τόνους λιθίου ετησίως στη Νεβάδα (Albemarle), ενώ η πρώτη φάση του Thacker Pass αναμένεται να παράγει 40.000 τόνους ανθρακικού λιθίου ετησίως, επαρκή για 800.000 ηλεκτρικά οχήματα. Η Κίνα παράγει πάνω από 40.000 τόνους ετησίως και επεξεργάζεται το 75% του παγκόσμιου λιθίου σε ποιότητα μπαταρίας.

Το έργο, αξίας 2,93 δισ. δολαρίων, εγκρίθηκε από τον Τραμπ στο τέλος της πρώτης θητείας του. Το δάνειο του Υπουργείου Ενέργειας έκλεισε πέρυσι από την κυβέρνηση Μπάιντεν, με διάρκεια 24 ετών και επιτόκια βασισμένα στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Η Lithium Americas επρόκειτο να αναλάβει κεφάλαια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση λόγω ανησυχιών για αποπληρωμή, καθώς οι τιμές λιθίου είναι χαμηλές λόγω υπερπαραγωγής στην Κίνα.

Η GM, που επένδυσε 625 εκατ. δολάρια για 38% μερίδιο, έχει δικαίωμα να αγοράζει όλο το λίθιο της πρώτης φάσης και μέρος της δεύτερης για 20 χρόνια. Οι αξιωματούχοι Τραμπ ζητούν εγγύηση αγοράς και μεταφορά ελέγχου τμημάτων του έργου στην Ουάσινγκτον.

Για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η Lithium Americas πρότεινε εντάλματα αγοράς 5-10% των μετοχών χωρίς κόστος, καθώς και κεφάλαια για τυχόν τέλη λόγω αλλαγής χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής.

Η GM χαρακτήρισε το δάνειο απαραίτητο για την εμπορευματοποίηση του έργου. Η Lithium Americas παραμένει σε ενεργές συζητήσεις με το Υπουργείο Ενέργειας και τη GM και θα ενημερώσει κατάλληλα.

Το Υπουργείο έχει θεσπίσει ρήτρες για προστασία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας ανάληψης του έργου σε περίπτωση καθυστέρησης ή υπέρβασης κόστους. Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 750 εκατ. δολαρίων και ανήκει σε μια σειρά αμερικανικών έργων λιθίου, μαζί με ioneer, Exxon Mobil, Standard Lithium και άλλες.