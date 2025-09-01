Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν δεκαετή καθυστέρηση στην επιβολή φόρων στα καύσιμα της αεροπορίας και της ναυτιλίας, καθώς επιχειρούν να προωθήσουν τις εδώ και χρόνια καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία της ενέργειας, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το 2021 την αναθεώρηση των κανόνων για τη φορολογία της ενέργειας, με στόχο την εναρμόνισή τους με τις πολιτικές περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. Στο σχέδιο περιλαμβανόταν η σταδιακή επιβολή φόρων στα καύσιμα που εκπέμπουν CO2 για πτήσεις και ναυτιλία εντός του μπλοκ των 27 κρατών-μελών, τα οποία σήμερα δεν υπόκεινται σε ελάχιστες εισφορές σε επίπεδο ΕΕ.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις αντέδρασαν στις αλλαγές και τώρα εξετάζουν μια δεκαετή παράταση, κατά την οποία τα καύσιμα αεροσκαφών και πλοίων θα παραμείνουν υπό την υφιστάμενη φορολογική απαλλαγή, σύμφωνα με νέο διαπραγματευτικό κείμενο της ΕΕ.

«Το 2035, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την πιθανότητα φορολόγησης της αεροπλοΐας και της ναυσιπλοΐας και να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία, όπου κρίνεται σκόπιμο», αναφέρεται στο έγγραφο. Οι διαπραγματευτές των κρατών-μελών θα συζητήσουν τον συμβιβασμό σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

Μόνο τα μικρά αεροσκάφη με μέγιστο αριθμό 19 θέσεων, καθώς και τα σκάφη που ορίζονται ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής», ενδέχεται να φορολογηθούν πριν από τη λήξη της δεκαετίας, σημειώνει το κείμενο. Η εξαίρεση, όπως αναφέρεται, έχει σχεδιαστεί «για να διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση των εταιρειών της Ένωσης».

Η ΕΕ εφαρμόζει ήδη ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές σε άλλα καύσιμα, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και η βενζίνη που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. Οι ακτιβιστές για το κλίμα ζητούν εδώ και καιρό φορολογικές αλλαγές που θα ενισχύσουν τα καθαρότερα καύσιμα έναντι των πιο ρυπογόνων και λιγότερο αποδοτικών.

Ωστόσο, η αλλαγή της φορολογικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτείται ομόφωνη έγκριση από όλα τα κράτη - μέλη.

Χώρες με μεγάλους ναυτιλιακούς τομείς ή με ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό έχουν αντισταθεί στις αλλαγές, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ.

Προηγούμενη πρόταση για προσωρινή εξαίρεση σε νησιωτικά κράτη όπως η Ιρλανδία και η Μάλτα, καθώς και σε χώρες με νησιωτικά εδάφη όπως η Ισπανία, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη.

Το τελευταίο κείμενο συντάχθηκε από τη Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ. Εκπρόσωπος της δανικής προεδρίας δήλωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία για τις φορολογικές αλλαγές έως τον Νοέμβριο.