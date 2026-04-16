Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5% τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλέψεις των οικονομολόγων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, γεγονός που καθιστά την πραγματική επίδοση της οικονομίας αισθητά ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε από την άνοδο τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και της παραγωγής, οι οποίοι κατέγραψαν αύξηση 0,5% τον Φεβρουάριο, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας ενισχύθηκε κατά 1%. Η επίδοση αυτή ακολούθησε μια πιο ήπια εικόνα τον Ιανουάριο, όταν η οικονομία είχε αναπτυχθεί κατά 0,1%, αναθεωρώντας προηγούμενες εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για στασιμότητα.

Παρά τη θετική εικόνα, αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία του Φεβρουαρίου ενδέχεται να μην αποτυπώνουν πλήρως τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λόγω μεταγενέστερων γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρέασαν το παγκόσμιο περιβάλλον. Η στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή, με εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και αυξημένη αβεβαιότητα.

Ορισμένοι οικονομολόγοι, όπως ο Τζορτζ Μπράουν της Schroders, υπογράμμισαν ότι τα στοιχεία μπορεί να επηρεάστηκαν από εποχικές παραμορφώσεις και δεν αντανακλούν απαραίτητα την υποκείμενη δυναμική της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια αποδυνάμωσης, με την ανεργία να κινείται πάνω από το 5%, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της ανάπτυξης.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει επίσης προειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να δεχθεί σημαντικό πλήγμα στην ανάπτυξη εξαιτίας της γεωπολιτικής αστάθειας, μειώνοντας την πρόβλεψη για το 2026 στο 0,8% από 1,3% προηγουμένως.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί λόγω μειωμένης κατανάλωσης και επενδύσεων, καθώς και αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ευάλωτο στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας ως καθαρός εισαγωγέας, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 3,3% τον Μάρτιο από 3% τον Φεβρουάριο, περιορίζοντας τα περιθώρια νομισματικής χαλάρωσης από την Τράπεζα της Αγγλίας.