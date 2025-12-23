Η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα στην Αθήνα - Τα 3+1 projects που σκανάρει

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί για άλλη μία φορά κλιμάκιο της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (DFC) με τη νέα χρονιά. Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με την Ουάσιγκτον προκειμένου να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση της επέλασης ρωσικών και κινεζικών συμφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο στελέχη της DFC εστιάζουν σε τέσσερα projects που κρίνονται ως στρατηγικής σημασίας.

Πύλη εισόδου η Ελλάδα στο αμερικανικό LNG

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου. Δηλαδή η διαμόρφωση ενός ενεργειακού διαδρόμου που θα εισάγει αμερικανικό LNG στη χώρα μας και θα καταλήγει στην Κεντρική Ευρώπη. Ο Λευκός Οίκος έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα του το εν λόγω project προκειμένου να επιτευχθεί η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Σε αυτό το πλαίσιο η Atlantic See (Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας) ανοίγει το δρόμο για εξαγωγές αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σχήμα θα μετέχει η αμερικανική DFC που αναμένεται να εξαγοράσει ποσοστό από τους μετόχους του project. Άλλωστε η ανακοίνωση του μεγάλου αυτού έργου έγινε πανηγυρικά με συμμετοχή υπουργών, ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων της διοίκησης Τραμπ και στελεχών της DFC.

Επίσης, στους αμερικανικούς στόχους συγκαταλέγεται και η ενίσχυση του σχήματος μέσω συμφωνιών διακρατικών, προκειμένου η μεγάλη ποσότητα LNG να απορροφηθεί. Άλλωστε ο επικεφαλής της Atlantic See και του ομίλου Aktor βρέθηκε στην Ουάσιγκτον προκειμένου να προωθήσει το έργο.

Ο…πόλεμος των λιμανιών

Μία από τις πρώτες κινήσεις της δραστήριας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όταν ανέλαβε την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ήταν να στείλει μήνυμα στο Πεκίνο. Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων των Κινέζων σε λιμάνια δεν αφορά μόνο τον Πειραιά, αλλά την Ευρώπη, την Αμερική και όπου υπάρχουν δυτικά συμφέροντα.

Η κίνηση της κας. Γκίλφοϊλ να μιλήει για την Cosco ανάγκασε την πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα να αντιδράσει κάπως σπασμωδικά κάνοντας ολομέτωπη επίθεση στην πρέσβη υπό το άγχος της απειλής της πρωτοκαθεδρίας της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε αυτό το φόντο η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην κατασκευή και διαχείριση του Λιμένα Ελευσίνα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του Πειραιά, καθώς το νέο λιμάνι θα λειτουργεί ως ενεργειακός και εμπορευματικός κόμβος. Εξετάζεται ακόμα η κάθοδος σχημάτων για τα λιμάνια Βόλου και Καβάλας, ώστε να «σπάσει» το μονοπώλιο του ΟΛΘ στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο επίκεντρο οι…ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Η επέκταση της Κίνας στη χώρα μας περιλαμβάνει και την ενέργεια. Μέσω της State Grid ελέγχεται σημαντικό ποσοστό του ΑΔΜΗΕ. Εν αναμονή της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή, η DFC ενδέχεται να μπει μετοχικά στο σχήμα και σε κάθε περίπτωση μεγάλες αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να δώσουν το παρών, όπως η BlackRock. Το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, οι διασυνδέσεις στη χώρα μας και η προοπτική για διεθνείς διασυνδέσεις ενδιαφέρουν τα αμερικανικά κεφάλαια που βλέπουν προοπτικές ανάπτυξης και γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρα μας.

Ενίσχυση Ναυπηγείων Ελευσίνας

Η DFC έχει ήδη επενδύσει 125 εκατομμύρια δολάρια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, χρήματα τα οποία κατευθύνονται στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Απώτερος στόχος της DFC είναι η επέκταση των δυνατοτήτων των Ναυπηγείων να εξυπηρετούν πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας η τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή 2+2 ρυμουλκών από την ONEX για την MEGATAGS, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, του προέδρου της ONEX Πάνου Ξενοκώστα, του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και του διευθύνοντος συμβούλου της MEGATAGS, Παύλου Ξηραδάκη.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τόνισε πρώτα τη σημασία της συμφωνίας για τη ναυπηγική βιομηχανία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η κοπή του πρώτου χάλυβα δεν είναι μόνο επιχειρηματικό ορόσημο, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τον ελληνικό ναυπηγικό κλάδο και απόδειξη της σταθερής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.