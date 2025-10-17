Γκεοργκίεβα: Συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες θα αποφύγει «ουσιώδεις επιπτώσεις» στην παγκόσμια οικονομία

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εξέφρασε την Παρασκευή την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα καταλήξουν σε συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της ροής τους προς την παγκόσμια οικονομία. Προειδοποίησε ότι τυχόν περιορισμοί θα είχαν «ουσιαστικό αντίκτυπο» στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι ένα τέτοιο σενάριο θα ενίσχυε την αβεβαιότητα και θα επιδείνωνε μια ήδη εύθραυστη εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας.

«Εξακολουθεί να υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας, επειδή η απόδοση της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει χαμηλότερη από ό,τι χρειάζεται, ενώ ένα σκοτεινό σύννεφο αβεβαιότητας εξακολουθεί να μας κρατάει σε επιφυλακή. Αυτή η αβεβαιότητα έχει πλέον καταστεί η νέα κανονικότητα», σημείωσε.

Επίσης, δήλωσε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αναγνωρίζουν ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα και να επεκτείνουν τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ακριβώς έκαναν με τις πληρωμές μέσω κινητού στον ψηφιακό χώρο

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, αλλά οι αναπτυσσόμενες χώρες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, εάν δεν ακολουθήσουν μια συστηματική προσέγγιση.