Γιορτινό τραπέζι: Σε ποια προϊόντα θα βάλουν οι καταναλωτές βαθιά το χέρι στην τσέπη

Οι τιμές στα περισσότερα παραδοσιακά είδη που μπαίνουν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν έχουν μεγάλη απόκλιση από πέρσι, με εξαίρεση το μοσχαρίσιο κρέας και τα αμνοερίφια.

Ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός διευθυντής της Ε.Σ.Ε. (Ένωση Supermarket Ελλάδας) δήλωσε στον Liberal ότι με βάση τις μετρήσεις στο παραδοσιακό καλάθι των εορτών, σε προϊόντα όπως είναι η βασιλόπιτα, το τσουρέκι, το κοτόπουλο και τα αυγά, οι τιμές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι με πολύ μικρή διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για το χοιρινό κρέας.

«Το μοσχαρίσιο κρέας έχει μια αρκετά μεγάλη άνοδο. Αυτό οφείλεται στη διεθνή κατάσταση», υπογράμμισε ο κ. Πεταλάς και πρόσθεσε: «Εκεί που υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στις τιμές είναι στα ελληνικά αμνοερίφια, λόγω της ευλογιάς, καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις ποσότητες που είναι διαθέσιμες. Οπότε οι παραγωγοί έχουν σηκώσει τις τιμές και υπολογίζεται ότι η τιμή θα είναι περίπου 20% πάνω από τις τιμές πέρσι. Για να καταλάβετε οι περισσότερες αλυσίδες έχουν κλείσει για αρνιά από Κρήτη και Νάξο, γιατί εκεί δεν πήγε η ευλογιά. Φυσικά, στις αλυσίδες θα υπάρχουν και εισαγόμενα αμνοερίφια από τις γύρω βαλκανικές χώρες σε χαμηλότερες τιμές».

Η εκτίμηση της ΕΣΕΕ για τραπέζι 6-8 ατόμων

Σύμφωνα με την καθιερωμένη έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2025, που απευθύνεται σε 6 έως 8 άτομα, εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ. Η μεταβολή σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024 διαμορφώνεται μεταξύ 3,6% και 7,1%, καταγράφοντας μια σαφή, αν και όχι ομοιόμορφη, αύξηση.

Η έρευνα βασίστηκε σε επιτόπια τιμοληψία, αλλά και σε συνεντεύξεις με στελέχη της αγοράς, με στοιχεία να αντλούνται τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής, όπως κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία, αλλά και από τη Βαρβάκειο Αγορά. Το εύρος των τιμών αποτυπώνει τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν ανάλογα με την ποιότητα των προϊόντων, τον τόπο αγοράς και τον τύπο του καταστήματος.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο, οι τιμές είναι ενδεικτικές και σκοπό έχουν να χαρτογραφήσουν τη γενική εικόνα της αγοράς, καταγράφοντας τάσεις και όχι απόλυτα μεγέθη.

Τι αποτύπωσε το ΙΝΚΑ

Αρκετά διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το οποίο κάνει λόγο για αυξήσεις της τάξης του 16% έως 20% σε σχέση με πέρυσι. Η έρευνα του ΙΝΚΑ αφορά χριστουγεννιάτικο τραπέζι για τέσσερα άτομα με το κόστος να ανέρχεται στα 186,85 ευρώ, δηλαδή 46,71 ευρώ ανά άτομο, έναντι 156,02 ευρώ τα Χριστούγεννα του 2024 για τα ίδια είδη.

Η απόσταση ανάμεσα στις εκτιμήσεις των δύο φορέων δεν περνά απαρατήρητη και αναδεικνύει τις διαφορετικές «αναγνώσεις» της αγοράς. Από τη μία πλευρά, οι θεσμικές έρευνες που καταγράφουν μέσους όρους και εναλλακτικές επιλογές προϊόντων δείχνουν πιο συγκρατημένες αυξήσεις. Από την άλλη, οι καταναλωτικές οργανώσεις αποτυπώνουν μεγάλες επιβαρύνσεις.

Η τελική εικόνα της αγοράς θα αποτυπωθεί μετά τις γιορτές, όταν θα φανεί αν οι καταναλωτές τελικά «έκοψαν» από την ποιότητα ή απλώς από την ποσότητα.