Η πιθανή απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας την επόμενη εβδομάδα θα αφήσει τον διάδοχό του με μια κληρονομιά μεγάλου κρατικού χρέους, αναφέρει το Bloomberg Economics.

Ενώ οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις φαίνεται να παραμένουν περιορισμένες, τα δανεικά ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αναμένεται να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 125% το 2030, εάν οι πολιτικοί δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν σε μέτρα για τον έλεγχο τους, σύμφωνα με έκθεση του πρακτορείου την Παρασκευή.

«Η αποτυχία υλοποίησης ενός φιλόδοξου σχεδίου εξυγίανσης θα άφηνε το χρέος της Γαλλίας σε μια επικίνδυνη ανοδική τροχιά, καθώς η ονομαστική ανάπτυξη δεν επαρκεί για την αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης, αυξάνοντας τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα του χρέους», έγραψαν οι οικονομολόγοι Ζαν Νταλμπάρντ, Αντόνιο Μπαρόζο και Σιμόνα Ντέλε Κιάιε.

Σημειώνεται ότι. η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών τις τελευταίες ημέρες, καθώς μια πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει μετά την απόφαση του Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με τις προγραμματισμένες περικοπές του προϋπολογισμού.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει να αποφύγει πρόωρες εκλογές, σε περίπτωση πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, προτιμώντας αντ’ αυτού μια συμφωνία μεταξύ των κομμάτων στη Βουλή για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

«Μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί σε κρίση χρέους ή οικονομική κρίση, αλλά προς το παρόν πρόκειται μόνο για πολιτική κρίση», δήλωσε ο Νταλμπάρντ στην τηλεόραση του Bloomberg την Παρασκευή.

Το Bloomberg Economics σημειώνει ότι η γαλλική οικονομία «δείχνει περιορισμένη δυναμική, με την εγχώρια ζήτηση ήδη να επηρεάζεται από την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα. Οποιαδήποτε περαιτέρω σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών ενισχύει τους κινδύνους για την αναμενόμενη ανάκαμψη το 2026».