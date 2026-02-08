Γ. Στουρνάρας: Η ελληνική οικονομία πάει καλά - Προϋπόθεση για να συνεχίσει είναι η πολιτική σταθερότητα

Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική για να συνεχίσει η ελληνική οικονομία τη θετική πορεία που έχει, ανέφερε την Κυριακή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μία χώρα. Το διεθνές περιβάλλον ταράσσεται από δασμούς, γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς πολέμους κ.α, συνεπώς η πολιτική σταθερότητα αποτελεί την προϋπόθεση για όλα τα άλλα», σημείωσε αρχικά ο κ. Στουρνάρας, ενώ συμπλήρωσε, ότι η χώρα μας οδηγήθηκε έξω από την κρίση. Σημείωσε δε, ότι «η ελληνική οικονομία πάει καλά και προϋπόθεση για να συνεχίσει, είναι η πολιτική σταθερότητα».

Επιπλέον, ο επικεφαλή της ΤτΕ ανέφερε ότι «θα ήταν τιμή του να προταθεί η ανανέωση της θητείας του».

Σε ότι έχει να κάνει με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο ίδιος σχολίασε: «Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Εμείς πάμε καλά και το αποδέχονται όλοι. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Σαφώς υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες κι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ωστόσο κάθε χρόνο οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημείο στο οποίο ήμαστε δέκα χρόνια πριν».

Σε σχέση με το ψηφιακό ευρώ ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η ΕΚΤ έχει σχεδόν έτοιμο το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία», ενώ συμπλήρωσε πως «υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητα για αυξήσεις, αν και οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικότερες».

Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ο Γιάννης Στουρνάρας σχολίασε πως «σύμφωνα με τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο η οικονομία αναπτύσσεται και η παραγωγικότητα βελτιώνεται, έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν οι μισθοί και ειδικά αυτοί του ιδιωτικού τομέα».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λήγει στο τέλος του 2026 και τις ανησυχίες που υπάρχουν για τη μετέπειτα πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε «Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κάνει τις σχετικές μελέτες. Δεν είναι αλήθεια ότι τελειώνουν τα λεφτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην ψηφιακή οικονομία, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην εκπαίδευση των εργαζομένων κ.α θα συμβάλλουν στο όφελος της ελληνικής οικονομίας