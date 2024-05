FT: Η Ελλάδα κι ακόμα 7 χώρες βάζουν «φρένο» στις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών

Τη σημερινή παρέμβαση που πρόκειται να κάνει η Ελλάδα και άλλες επτά χώρες της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, με σκοπό να βάλουν «φρένο» σε αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών, γεγονός που εκτιμάται ότι κοστίζει στους καταναλωτές 14 δισ. ευρώ ετησίως, ανέλυσαν σε δημοσίευμα οι Financial Times.

Συγκριμένα, πρόκειται ακόμα για την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, το Λουξεμβούργο και τη Σλοβακία.

