Φουντώνει η ακρίβεια στα τρόφιμα - Το λάδι ο νέος «χρυσός»

Το βάρος των ανατιμήσεων κυρίως στα τρόφιμα είναι πολύ μεγάλο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με το πληθωριστικό ράλι να δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή τα αποθέματα ελαιόλαδου έχουν σχεδόν εξαντληθεί στην Ευρώπη, ενώ αναμένονται νέες ελλείψεις λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, κάτι που έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών διεθνώς.

Αρκεί μόνο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να πέσει στους 2,4 εκατ. τόνους λιγότερους από πέρυσι, όταν η ζήτηση ανά την υφήλιο κυμαίνεται σε περίπου 3 εκατομμύρια τόνους.

Βαρύς ο αντίκτυπος του πληθωρισμού

Ήδη από το 2022 οι ανατιμήσεις λόγω του πληθωρισμού ήταν τέτοιες, που σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 50% των δαπανών εξαντλούνταν σε τρεις κατηγορίες: στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (20,9%), στη στέγαση (14,5%) και στις μεταφορές (13,3%).

Η ακρίβεια μαστίζει τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών σε πολλά αγροτικά προϊόντα της τάξης του 21%, πίσω από την Πορτογαλία με 22%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της Eurostat, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση ύστερα από αύξηση κατά 17% στο α’ τρίμηνο, με την αύξηση να είναι δεκαπλάσια από αυτή του μέσου όρου της Ε.Ε.

Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στη χώρα μας, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο ελαιόλαδο (56% έναντι αύξησης 48% στην Ε.Ε.), στο γάλα (32% έναντι μείωσης 2% στην Ε.Ε.), στα αυγά (21% έναντι αύξησης 31% στην Ε.Ε.), στα φρούτα (16% έναντι αύξησης 18% στην Ε.Ε.), στα λαχανικά (11% έναντι αύξησης 13% στην Ε.Ε.) και στα δημητριακά (7% έναντι μείωσης 31% στην Ε.Ε.).

