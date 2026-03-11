Φορολογικές δηλώσεις: Στις 16 Μαρτίου η έναρξη υποβολής

Το ετήσιο ραντεβού των πολιτών με την Εφορία είναι στις 16 Μαρτίου, καθώς ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxis και περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις έως και τις 15 Ιουλίου.

Από το σύνολο των φορολογουμένων, περίπου 1,5 εκατομμύριο, θα βρουν τις φορολογικές τους δηλώσεις στο TAXISnet προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, και πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία, προκειμένου να αποφύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις αλλά και ενδεχόμενη απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 30 Απριλίου και εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ, θα επωφεληθούν από έκπτωση 4%, ενώ η έκπτωση για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου και εντεύθεν μειώνεται σε 3% και 2%, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής.

Συγκεκριμένα, η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής: