Fed: Αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια καθώς ο πληθωρισμός επιμένει

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διατηρεί σταθερά τα επιτόκια και δεν προχωράει σε μείωσή τους, καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η Fed διατήρησε το βασικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού της στο εύρος μεταξύ 5,25% - 5,50%, στο υψηλότερο επίπεδο τους εδώ και 23 χρόνια.

«Η επιτροπή δεν περιμένει πως θα είναι σκόπιμο να μειώσει το εύρος των επιτοκίων έως ότου αποκτήσει μεγαλύτερη πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς την κατεύθυνση του 2%» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της, σημειώνοντας πως «ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει το περασμένο έτος, αλλά παραμένει υψηλός».

Επίσης, προχωρά στην επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης του ισολογισμού της, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένως από την αρχή του έτους.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), η Fed ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουνίου μειώνει το ανώτερο όριο των τίτλων του δημοσίου που επανεπενδύει και δεν επιτρέπει να ωριμάσουν, στο ύψος των 25 δισ. δολαρίων από 60 δισ. δολάρια που είναι σήμερα.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε ωστόσο αμετάβλητο το ανώτατο όριο των ενυπόθηκων τίτλου που αφήνει να ωριμάσουν, στα 35 δισ. δολάρια τον μήνα.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ απέκλεισε το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια θα είναι μια αύξησή τους, ενώ εξέφρασε την αβεβαιότητα του για το πότε θα θα αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός. «Ο πληθωρισμός είναι ακόμα πολύ υψηλός», και η «περαιτέρω πρόοδος για τη μείωση του δεν είναι εξασφαλισμένη», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το τι θα χρειαζόταν για να υπάρξει μια αύξηση των επιτοκίων, ο Πάουελ είπε: «Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πειστικά στοιχεία ότι η πολιτική μας δεν είναι αρκετά περιοριστική για να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2% με την πάροδο του χρόνου».

«Είμαστε διατεθειμένοι να διατηρήσουμε το τρέχον επιτόκιο - στόχο των Ομοσπονδιακών Ταμείων για όσο διάστημα είναι απαραίτητο», ξεκαθάρισε για να διευκρινίσει εκ μέρους της Fed πως «δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον πληθωρισμό».

Όσο για το πότε η Fed είναι πιθανό να αποκτήσει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να μειώσει τα επιτόκια, ο Πάουελ λέει: «Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα γίνει αυτό».

Παρατήρησε ότι «η ανάπτυξη της οικονομίας δεν επιταχύνεται, παρά την προηγούμενη χαλάρωση των οικονομικών συνθηκών και πως είναι πιο «σφιχτές» τώρα από ό,τι ήταν τον Δεκέμβριο, δεδομένου του πληθωρισμού που καταγράφεται το πρώτο τρίμηνο». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε ανάπτυξη 3%, που είναι αρκετά σταθερή ανάπτυξη».

