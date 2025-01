Ευρωζώνη: Στάσιμη η ανάπτυξη το δ' τρίμηνο του 2024

Στάσιμο παρέμεινε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το δ' τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την Πέμπτη.

Euro area #GDP stable in Q4 2024, +0.9% compared with Q4 2023: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/7xBHOYOiSw pic.twitter.com/FjDTDtac9R