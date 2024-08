Eurostat: Στο 6,4% η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο, στο 6% στην ΕΕ

Μικρή υποχώρηση (0,1%) σημείωσε το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη, ενώ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε αμετάβλητο.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Ιούλιο του 2024, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ είναι 6,4%, από 6,5% τον Ιούνιο του 2024 ενώ ήταν 6,6% τον Ιούλιο του 2023.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ είναι 6,0% τον Ιούλιο του 2024, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 καθώς και με τον Ιούλιο του 2023.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,108 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,990 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη είναι άνεργοι τον Ιούλιο του 2024.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, η ανεργία μειώθηκε κατά 82 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 114 χιλιάδες στην Ευρωζώνη.

Επίσης, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023, η ανεργία μειώθηκε κατά 72 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 190 χιλιάδες στην ευρωζώνη.

