Eurostat: Στο 6,2% η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο, στο 5,6% στην ΕΕ

Τον Ιούνιο του 2025 ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη είναι 6,2%, σταθερό σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 και μειωμένο από 6,4% τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.

Euro area unemployment at 6.2% in June 2025, EU at 5.9%