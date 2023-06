Eurostat: Στο 4,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 4,1%, κατέγραψε η Ελλάδα τον Μάιο σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat.

Πιο αναλυτικά, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 6,1% από 7% τον Απρίλιο. Ένα χρόνο πριν βρισκόταν στο 8,1%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 7,1% τον Μάιο του 2023, από 8,1% τον Απρίλιο.





Euro area annual #inflation at 6.1% in May 2023, down from 7.0% in April https://t.co/bPENK3eLb1 pic.twitter.com/rvRQf44njA