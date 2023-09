Eurostat: Στο 3,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, 5,2% στην Ευρωζώνη

O πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,5%, έναντι της προκαταρκτικής εκτίμησης για 3,4%. Τον Ιούλιο, ο αντίστοιχος δείκτης είχε επίσης διαμορφωθεί στο 3,5%.

Σε μη εναρμονισμένο επίπεδο, δηλαδή με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνθηκε στο 2,7% τον Αύγουστο έναντι 2,5% τον Ιούλιο.

Euro area annual #inflation at 5.2% in August 2023, down from 5.3% in July https://t.co/Zk9TgHmKhd pic.twitter.com/k06nSdcWVL