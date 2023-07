Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,5% η Ευρωζώνη

Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης με 2,8% (μαζί με την Κύπρο), με τον μέσο όρο να είναι στο 5,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Euro area annual #inflation at 5.5% in June 2023, down from 6.1% in May https://t.co/64UeInSVjV pic.twitter.com/dy1UQWRo7W