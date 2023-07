Eurostat: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη μείωση του χρέους

Πρωταθλήτρια στον ρυθμό μείωσης του δημόσιου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα, μειώνοντας το χρέος της κάτω από το επίπεδο του 170% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους η χώρα μας κατάφερε να βελτιώσει την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η σωρευτική συρρίκνωση του χρέους από τις αρχές του 2022 ανέρχεται πλέον στις 21,2 μονάδες.

Η μοναδική χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη που έστω προσεγγίζει τις επιδόσεις της Ελλάδας είναι η Κύπρος (-18 μονάδες), ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πορτογαλία (-10,8 μονάδες).

Η βελτίωση της εικόνας για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή εάν συνυπολογιστεί ότι στο απόγειο της πανδημίας, το 2020, οι οφειλές της χώρας είχαν ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ, δεδομένου ότι το κράτος στήριξε ενεργά επιχειρήσεις και νοικοκυριά ώστε να προστατευθούν το εισόδημα, οι θέσεις εργασίας και η παραγωγή.

Η Eurostat εκτιμά ότι στα τέλη Μαρτίου το ελληνικό χρέος αντιστοιχούσε στο 168,3% της οικονομικής δραστηριότητας, με την κυβέρνηση να έχει θέσει στόχο να το περιορίσει κάτω από το 140% στο τέλος της τετραετίας.

Σχολιάζοντας το θέμα ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Άλεξ Πατέλης, έγραψε στο Twitter: «Το ελληνικό χρέος/ΑΕΠ μειώνεται κατά άλλες 3 μονάδες το α' τρίμηνο του 2023, μειωμένο πλέον κατά 21,2 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν, η μεγαλύτερη πτώση στην ΕΕ. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας».

Greek debt/gdp falls another 3pts in Q1 2023, now down 21.2pts from a year ago, the largest drop in the EU. We have more wood to chop. https://t.co/1xFYiC9Agx pic.twitter.com/4RmI7oIHL4