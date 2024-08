Μια ελαφρά άνοδο της τάξης του 0,1% καταγράφει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, καθώς σε σύγκριση με τον Ιούλιο που ήταν στο 3%, είναι στο 3,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Τον Αύγουστο του 2023 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 3,5%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% τον Αύγουστο του 2024, από 2,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (4,2%, έναντι 4,0% τον Ιούλιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,4%, έναντι 2,3% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, έναντι 0,7% τον Ιούλιο) και την ενέργεια (-3,0%, έναντι 1,2% τον Ιούλιο).

Euro area #inflation expected to be 2.2% in August 2024, down from 2.6% in July. Components: services +4.2%, food, alcohol & tobacco +2.4%, other goods +0.4%, energy -3.0% - flash estimate https://t.co/Sk1SPtBU6b pic.twitter.com/WtROodAv4n