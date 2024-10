Eurostat για Ελλάδα: Είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρωζώνη

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως προς το ποσοστό στο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες το β’ τρίμηνο του 2024 και διαμορφώθηκε στο 163,6% του ΑΕΠ, από 165,4% στο α’ τρίμηνο και 172,5% στο β’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Eurostat.

Σε απόλυτα ποσά, ωστόσο, το χρέος ήταν στο τέλος του β’ τριμήνου ελαφρά αυξημένο τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση (369,4 δισ. ευρώ έναντι 368,3 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο και 369,3 δισ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2023), ενώ εξακολουθεί να παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.

Η άνοδος προέκυψε λόγω της ενσωμάτωσης των αναβαλλόμενων τόκων από το δάνειο που είχε λάβει η χώρα μας στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Πρόκειται για το ποσό των περίπου 13 δισ. ευρώ.

Εκείνο το οποίο δείχνει ουσιαστικά είναι ότι το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 163,9% έναντι αρχικής εκτίμησης για χρέος το 2023 στο 161,9%. Καθοριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι το προηγούμενο έτος το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με ταχύτερους ρυθμούς από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σε απόλυτους αριθμούς διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 225 δισεκατομμύρια ευρώ, με θετική επίπτωση, παρά την ενσωμάτωση αυτή των αναβαλλόμενων τόκων.

Στην Ευρωζώνη, το χρέος διαμορφώθηκε στο 88,1% του ΑΕΠ από 87,8% στο α’ τρίμηνο και 88,8% στο β’ τρίμηνο του 2023, ενώ σε απόλυτα ποσά ξεπέρασε τα 13 τρις. ευρώ από 12,9 τρις. ευρώ και 12,6 τρις. ευρώ, αντίστοιχα.

Το υψηλότερο χρέος, μετά την Ελλάδα, στην Ευρωζώνη έχουν η Ιταλία (137%), η Γαλλία (112,2%), το Βέλγιο (108%), η Ισπανία (105,3%) και η Πορτογαλία (100,6%). Αντίθετα, το χαμηλότερο είχαν η Βουλγαρία (22,1%), η Εσθονία (23,8%) και το Λουξεμβούργο (23,8%).

Ως προς τις μειώσεις χρέους, τη μεγαλύτερη μείωση χρέους σε τριμηνιαία βάση σημείωσαν η Κύπρος (2,1 π.μ.), η Κροατία (2 π.μ.) και η Ελλάδα (1,8 π.μ.), ενώ σε ετήσια βάση, τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν και πάλι η Κύπρος (10 π.μ.), η Ελλάδα (8,9 π.μ.) και η Κροατία (5,7 π.μ.).

