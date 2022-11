Επίτροπος Ενέργειας ΕΕ: Θα παρουσιάσουμε περίγραμμα διορθωτικού μηχανισμού για το φυσικό αέριο

«Θα παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα το περίγραμμα ενός διορθωτικού μηχανισμού της αγοράς φυσικού αερίου και μια νομοθετική πρόταση αμέσως μετά» αναφέρει με ανάρτησή της στο twitter, η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Κάντρι Σίμσον.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι «η Επιτροπή δεσμεύεται να παράσχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για τον περιορισμό των υπερβολικών τιμών φυσικού αερίου, σύμφωνα με την πρότασή μας της 18ης Οκτωβρίου και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής».

The Commission is committed to deliver an effective mechanism to limit excessive #gas prices, in line with our proposal of 18 October & the #EUCO conclusions. We'll present next week the outline for a gas market correction mechanism & a legislative proposal swiftly afterwards.