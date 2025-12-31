Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσου σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Τα εμπορικά θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 με τους πολίτες να σπεύδουν για τα ψώνια και τα δώρα της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο αύριο Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.