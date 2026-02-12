ΕΛΣΤΑΤ για τζίρο επιχειρήσεων: Αυξήθηκε κατά 1,6% το 2025

Αύξηση κατά 1,6% σημείωσε πέρυσι ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας και ανήλθε σε 492.061.729 χιλ. ευρώ, έναντι 484.461.029 χιλ. ευρώ το 2024.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (11,2%) και του τομέα Εκπαίδευση (8,9%), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και 'Αμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (11,6%).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών το δ' τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 129.441.285 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2024, που είχε ανέλθει σε 127.628.919 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (15,6%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (9,3%).

Παράλληλα, για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 39.371.529 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 37.642.968 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (16,8%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και 'Αμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (10,6%).