Ελληνική βιομηχανία: Πτώση 1,8% στον κύκλο εργασιών για τον Ιούλιο

Μείωση 1,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
- Μείωση κατά 5,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
- Μείωση κατά 1,7% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Μείωση κατά 11,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
- Αύξηση κατά 3,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,9% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025.