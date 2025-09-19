Ελληνική βιομηχανία: Πτώση 1,8% στον κύκλο εργασιών για τον Ιούλιο

Μείωση 1,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 5,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

Μείωση κατά 1,7% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 11,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Αύξηση κατά 3,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,9% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025.