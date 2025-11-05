Handelsblatt: Σε οριακό σημείο οι υποδομές στα νησιά της Ελλάδας

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νησιά της Ελλάδας στο ζήτημα των υποδομών τους, εν μέσω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που κατέγραψαν και το καλοκαίρι του 2025 αναφέρθηκε την Τετάρτη η γερμανική Handelsblatt, όπως μετέδωσε η Deutsche Welle.

«Σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας, οι υποδομές πολλών περιοχών βρίσκονται στα όριά τους – και προκειμένου να παραμείνει τουριστικά ελκυστική η χώρα, οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις», μεταξύ άλλων στο δίκτυο μεταφορών, στη διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων και αλλού.

Το γερμανικό μέσο επισημαίνει πως ο τουρισμός «είναι ζωτικής σημασίας» για την Ελλάδα, αποτελώντας «την κινητήριο δύναμη» για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Κάθε χρόνο καταρρίπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στον τουριστικό τομέα. Έτσι και φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους οι επισκέπτες στη χώρα αυξήθηκαν κατά 4,1% συγκριτικά με πέρυσι, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό παρουσίασαν άνοδο 12%. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι επενδύσεις στις υποδομές παραμένουν στάσιμες».

Η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας τάσσεται επίσης υπέρ της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν, τονίζοντας ακόμα πως θα πρέπει να επιδιωχτεί όχι τόσο η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, όσο η αποκόμιση περισσότερων εσόδων από τον κάθε επισκέπτη.

Η διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων

Η Handelsblatt εστιάζει ιδίως στις υποδομές των νησιών, που βρίσκονται σε οριακό σημείο. Παρ’ ότι υποδέχονται εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, οι υποδομές δεν έχουν βελτιωθεί αισθητά. «Πολλά λιμάνια στα νησιά υπάρχουν από τη δεκαετία του 1960, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι επισκέπτες είναι 65 φορές περισσότεροι σε σύγκριση με τότε».

Πολύ σημαντικό είναι ταυτοχρόνως και το πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, «υπάρχει σε εθνικό πάρκο μία παράνομη χωματερή, όπου εκτιμάται πως βρίσκονται περί τους 530.000 τόνους σκουπίδια».