Έκθεση SIPRI: Τζίροι ρεκόρ για τις βιομηχανίες όπλων

Θεαματικοί ήταν οι τζίροι που καταγράφηκαν στις πωλήσεις των μεγαλύτερων βιομηχανιών όπλων από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας και των εντάσεων στην Ασία, σύμφωνα με έκθεση του SIPRI που δίνεται στη δημοσιότητα.

Οι πωλήσεις όπλων και στρατιωτικών υπηρεσιών των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών του τομέα στον κόσμο έφθασαν συνολικά τα 632 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, με άλλα λόγια αυξήθηκαν κατά 4,2%, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη.

Είχαν μειωθεί το 2022, λόγω της αδυναμίας των παγκόσμιων γιγάντων να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης, όμως πολλές εταιρείες μπόρεσαν έκτοτε να δώσουν ώθηση στην παραγωγή τους το 2023, σύμφωνα με το κείμενο.

Ένδειξη της μεγάλης αύξησης της ζήτησης: οι 100 εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο κατέγραψαν όλες ανεξαιρέτως τζίρο υψηλότερο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων πέρυσι.

Several European producers saw their arms revenues grow substantially, driven by demand linked to the war in 🇺🇦 #Ukraine , particularly for ammunition, artillery and air defence and land systems. Learn more: https://t.co/TPFZcx1WGQ #SIPRI #ArmsIndustry #Top100 pic.twitter.com/q8v2hZnVvd

«Είχαμε αισθητή αύξηση των πωλήσεων όπλων το 2023 και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί το 2024», σύμφωνα με τον Λορέντσο Σκαρατζάτο, ερευνητή του SIPRI εξειδικευμένο στις στρατιωτικές δαπάνες και στην παραγωγή όπλων.

Οι πωλήσεις των εκατό μεγαλύτερων ομίλων παγκοσμίως μάλιστα «δεν αντανακλούν ακόμη πλήρως το εύρος της ζήτησης» και «πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει εκστρατείες προσλήψεων, κάτι που δείχνει την αισιοδοξία τους για το μέλλον», συμπλήρωσε.

Οι μικρότερες από αυτές τις βιομηχανίες ανταποκρίθηκαν πιο αποτελεσματικά στη νέα ζήτηση, που αποδίδεται στους πολέμους στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ουκρανία, στις αυξανόμενες εντάσεις στην ανατολική Ασία και στα προγράμματα επανεξοπλισμού χωρών σε άλλες περιφέρειες, τόνισε το SIPRI.

«Πολλές από αυτές είναι εξειδικευμένες» στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου ανταλλακτικού ή είδους, ή «παράγουν συστήματα που χρειάζονται μόνο μια αλυσίδα εφοδιασμού» και άρα ήταν σε θέση να αντιδράσουν ταχύτερα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ναν Τιαν, ο διευθυντής του προγράμματος για τις στρατιωτικές δαπάνες στο ινστιτούτο.

Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες όπλων στον κόσμο, οι αμερικανικές, σημείωσαν αύξηση των πωλήσεών τους (+2,5%) το 2023 και συνεχίζουν πάντα να καταγράφουν χονδρικά τα μισά έσοδα από τις πωλήσεις σε διεθνές επίπεδο, με 41 εταιρείες των ΗΠΑ να συγκαταλέγονται στις 100 μεγαλύτερες στην υφήλιο.

🇺🇸US companies’ arms revenues rise, but production challenges remain. 41 US companies in the #Top100 generated $317b, or half of the total arms revenues of the Top 100 and +2.5% more than 2022.

Details in the interactive table: https://t.co/qVfk0bO2rN#SIPRI #ArmsIndustry pic.twitter.com/Gkap2U8tW3