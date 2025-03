ΕΕ: Θα προτείνει περιθώριο τριών ετών στις αυτοκινητοβιομηχανίες για μείωση εκπομπών CO2

Χρονικό περιθώριο τριών ετών θα δοθεί στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία για την τήρηση των προδιαγραφών των στόχων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση των προγραμματισμένων προστίμων για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όταν τα οχήματα και τα φορτηγά που κατασκευάζουν δεν τηρούν τις προδιαγραφές των στόχων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Έτσι, θα επιτραπεί στις αυτοκινητοβιομηχανίες να επιτύχουν τους στόχους εκπομπής μέσα σε μία τριετία.

More innovative. More competitive.



Our Action Plan on Wednesday will focus on a thriving European car industry.



It is not the end of the road for our Strategic Dialogue with the sector.



