ΕΕ: Οι χώρες με την υψηλότερη και χαμηλότερη ανεργία στους νέους - Τι δείχνουν οι τάσεις

Το 2022, 4,48 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, που αντιστοιχούν στο 6,3% του συνολικού πληθυσμού της ίδιας ηλικίας. Εξετάζοντας τη μακροπρόθεσμη τάση, το ποσοστό αυτό το 2022 σηματοδοτεί ιστορικό χαμηλό από την αρχή της καταγραφής το 2009 (9,0%).

💰🧑‍🤝‍🧑In 2022, 4.48 million people aged 15 - 29 were #unemployed in the EU (6.3% of the total population of the same age).



Lowest:

🇨🇿Czechia (2.0%)

🇩🇪Germany and 🇧🇬Bulgaria (both 3.3%)



Highest:

🇪🇸Spain (11.2%)

🇬🇷Greece (10.6%)

🇸🇪Sweden (10.3%)



