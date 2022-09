ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας των ψευδοδημοψηφισμάτων

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής του μπλοκ, Τζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνωσαν την πρόταση τους για το όγδοο πακέτο κυρώσεων που είναι σχεδιασμένο «να κάνει το Κρεμλίνο να πληρώσει» για την κλιμάκωση στην Ουκρανία με την διοργάνωση των ψευδοδημοψηφισμάτων στις υπό κατοχή περιοχές.

Η νέα δέσμη κυρώσεων περιλαμβάνει την προετοιμασία πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς και νέες καταχωρήσεις ονομάτων στη μαύρη λίστα.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l