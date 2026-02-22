ΔΥΠΑ: Πλήρης κάλυψη εισφορών για μακροχρόνια ανέργους

Διέξοδο σε μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία, προβλέποντας τη δυνατότητα να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης γήρατος μέσω προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισής τους, με πλήρη κάλυψη της δαπάνης από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η πρωτοβουλία αυτή, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 5239/2025, δίνει τη δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με στόχο τη μετάβαση στη σύνταξη.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, το μέτρο διευκολύνει όσους έχουν μείνει εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και αφορά αποκλειστικά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, παρέχοντας υποστήριξη σε μια κρίσιμη περίοδο για τους ανέργους.

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι είναι όσοι:

είναι άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες,

υπολείπονται έως 5 έτη για θεμελίωση σύνταξης,

έχουν 3.000-4.500 ένσημα και

δεν καλύπτονται από καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης.

Η δαπάνη καλύπτεται πλήρως από τους πόρους της ΔΥΠΑ.

Υλοποίηση της διαδικασίας

Η υλοποίηση της διαδικασίας είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ο αιτών ωφελούμενος λαμβάνει βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Υποβάλλει τη βεβαίωση στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος υπαγάγει τον αιτούντα στο πρόγραμμα, κατόπιν ελέγχου του χρόνου ασφάλισης και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Ο e-ΕΦΚΑ υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της ΔΥΠΑ καταστάσεις με τους ωφελούμενους.

Η ΔΥΠΑ αποδίδει τη μηνιαία εισφορά στον e-ΕΦΚΑ και χρεώνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΔΥΠΑ-e-ΕΦΚΑ.

Η μηνιαία εισφορά στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης εκτός e-EΦΚΑ καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ της ΔΥΠΑ.

Γιάννα Χορμόβα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δηλώνει ότι η μακροχρόνια ανεργία, ειδικά όταν εμφανίζεται λίγο πριν από το τέλος του επαγγελματικού βίου, δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε να αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

«Διασφαλίζουμε ότι χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν προσφέρει επί δεκαετίες στην οικονομία και στην παραγωγή, δεν θα βρεθούν σε αδιέξοδο, λόγω της παρατεταμένης απουσίας τους από την αγορά εργασίας.

Μέσω της πλήρους κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τους πόρους της ΔΥΠΑ, παρέχουμε μια κρίσιμη "γέφυρα" ασφαλείας, επιτρέποντας στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους κύκλο με αξιοπρέπεια και να μεταβούν ομαλά στη συνταξιοδότηση.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας που δεν αφήνει κενά για τις πιο ευάλωτες ομάδες πολιτών.

Με σχέδιο και συνέπεια, μετατρέπουμε τη θεσμική δυνατότητα σε πραγματική ευκαιρία, ώστε οι μακροχρόνια άνεργοι να μπορούν να ολοκληρώσουν τον ασφαλιστικό τους κύκλο με προοπτική και σιγουριά.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι για εμάς δέσμευση για ακόμη πιο αποτελεσματικές, ανθρώπινες και συμπεριληπτικές πολιτικές στο πεδίο της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας», αναφέρει η κ. Χορμόβα.