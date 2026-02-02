ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν οι πληρωμές Ιανουαρίου - Αναλυτικά στοιχεία για τους δικαιούχους επιδομάτων και βοηθημάτων

«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Ιανουαρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες.

Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Ιανουαρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».