ΔΝΤ: Προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,8% το 2026

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 3,8% φέτος και στο 3,4% το 2027.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μοιράστηκε αυτές τις προβλέψεις τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Ετήσιο Αραβικό Φορολογικό Φόρουμ στο Ντουμπάι, ενώ απέδωσε την αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού στην πιο ήπια ζήτηση και στις χαμηλότερες τιμές της ενέργειας.

Η Γκεοργκίεβα σημείωσε επίσης ότι η παγκόσμια ανάπτυξη έχει διατηρηθεί «εξαιρετικά καλά» παρά τις σημαντικές αλλαγές σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως η γεωπολιτική, η εμπορική πολιτική, η τεχνολογία και η δημογραφία.

«Σε έναν κόσμο όπου το εμπόριο είναι κατακερματισμένο, η μεγαλύτερη εμπορική ολοκλήρωση είναι απολύτως απαραίτητη».

«Αυτό που παρατηρήσαμε φέτος είναι ότι το εμπόριο δεν παρουσίασε τη μείωση που φοβόμασταν. Στην πραγματικότητα, το εμπόριο αναπτύσσεται ελαφρώς πιο αργά από την παγκόσμια ανάπτυξη», πρόσθεσε.