Βρετανία: «Σκαρφάλωσε» στο 3,3% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο

Στο 3,3% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν άρχισαν να αποτυπώνονται ανάγλυφα στην πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε από το 3% του Φεβρουαρίου, αποτελώντας την πρώτη «σκληρή» απόδειξη της πληθωριστικής πίεσης που ασκεί ο πόλεμος.

Η άνοδος αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο ράλι των τιμών των καυσίμων, οι οποίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών ετών.

«Οι τιμές των καυσίμων ήταν ο βασικός μοχλός ανόδου, ενώ σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν επίσης από τα αεροπορικά εισιτήρια και τις τιμές των τροφίμων», δήλωσε ο Grant Fitzner, επικεφαλής οικονομολόγος της ONS.

Παράλληλα, ο Fitzner υπογράμμισε την αλματώδη αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και των βιομηχανικών αγαθών, ως απόρροια της ανόδου στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου.

Στο μεταξύ, οι αναλυτές προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, καθώς οι τιμές στην αντλία και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά έως το τέλος του τριμήνου, ενώ το αυξημένο κόστος παραγωγής στα εργοστάσια απειλεί να συντηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο κλάδος της ένδυσης, όπου οι τιμές αυξήθηκαν με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι.

Τα νέα δεδομένα ανατρέπουν πλήρως τον σχεδιασμό της Bank of England.

Ενώ πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου η αγορά προεξοφλούσε μειώσεις επιτοκίων λόγω της σύγκλισης προς τον στόχο του 2%, τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδην.

Πλέον, οι οικονομολόγοι δεν αποκλείουν ακόμη και μια νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου, προκειμένου να αναχαιτιστεί το νέο πληθωριστικό κύμα, αν και η απόφαση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής θεωρείται οριακή.