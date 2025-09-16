Bloomberg: Το νέο Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών εξετάζει επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε τεχνολογία και ενέργεια

Το νέο Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών της Ελλάδας σχεδιάστηκε για να βοηθήσει την ώθηση της χώρας καθώς συνεχίζει να ανακάμπτει από την καταστροφική κρίση χρέους, υπογραμμίζει το Bloomberg.

Θα αποτελέσει μέρος του Ταμείου Ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο επιβλέπει τις ιδιωτικοποιήσεις και του οποίου το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ήδη κρατικές επιχειρήσεις και συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια και οι υποδομές, καθώς και οι τράπεζες.

«Το Ταμείο Ανάπτυξης μετατρέπεται σε κρατικό επενδυτικό ταμείο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Παπαχρήστου σε συνέντευξή του.

Ο απώτερος στόχος είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, κυρίως σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αυτό που ο Διευθύνων Σύμβουλος αποκαλεί «νέα οικονομία», και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το πρόσφατα δημιουργημένο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών ξεκίνησε με λίγο πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Μαζί με ιδιώτες επενδυτές, στοχεύει να διαθέσει περίπου 1 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια και θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τεχνολογία ψηφιακών υποδομών όπως τα data centers, η γαλάζια οικονομία, η γεωργική τεχνολογία, η διαχείριση των υδάτων και η βιοτεχνολογία.

Τα 300 εκατομμύρια ευρώ του ταμείου «είναι το σημείο εκκίνησης, όχι το σημείο τερματισμού», δήλωσε ο Παπαχρήστου.

Eπίσης άφησε να εννοηθεί ότι έχει έρθει η ώρα «να ενταθούν οι προσπάθειες στις θαλάσσιες υποδομές». Το 2026 θα υπάρξει μια απόφαση για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου, ενώ «στο άμεσο μέλλον» θα υπάρξει επίσης ένας νικητής του διαγωνισμού για τα λιμάνια του Κατακόλου, της Πάτρας και της Καβάλας που θα διευκολύνει τις κρουαζιέρες.

Εκτός από τα λιμάνια, το Growthfund εξετάζει τρόπους αξιοποίησης 22 από τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα και σε πολλά τουριστικά νησιά όπως η Πάρος, η Μήλος και η Χίος.