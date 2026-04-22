Bloomberg: Μετά από μια καταστροφική δεκαετή κρίση, η Ελλάδα επιστρέφει στην ομαλότητα

«Μετά από μια καταστροφική δεκαετή κρίση δημόσιου χρέους, η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στην ομαλότητα, επιδιώκοντας δημοσιονομική πειθαρχία και αποκαθιστώντας την πιστοληπτική της ικανότητα» ανέφερε το Bloomberg την Τετάρτη, σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ύψους 500 εακτ. ευρώ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι ανακοινώσεις έρχονται μετά από τα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ που έδειξαν ότι η Ελλάδα πέτυχε πλεόνασμα 1,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2025 — σε σύγκριση με τον στόχο για πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που η δημοσιονομική απόδοση της Ελλάδας ξεπέρασε τους στόχους, δημιουργώντας περιθώριο για την κυβέρνηση στην Αθήνα να χορηγήσει επιδοτήσεις.

Μετά από μια καταστροφική δεκαετή κρίση δημόσιου χρέους, η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στην ομαλότητα, επιδιώκοντας δημοσιονομική πειθαρχία και αποκαθιστώντας την πιστοληπτική της ικανότητα.

Παρά την ανάκαμψη των βασικών οικονομικών δεικτών, οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης, το οποίο έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω των πιέσεων στις τιμές που προέρχονται από τον πόλεμο στο Ιράν. Το ζήτημα της οικονομικής προσιτότητας βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της λίστας των ανησυχιών στις δημοσκοπήσεις, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει εθνικές εκλογές την επόμενη άνοιξη.

Τα τελευταία μέτρα είναι «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που επιτεύχθηκε με κόπο», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Τον Μάρτιο, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δύο πακέτα μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και ορισμένων αγαθών. Το πρώτο πακέτο περιελάμβανε ανώτατο όριο περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα και τα είδη διατροφής και θα ισχύσει έως τον Ιούνιο. Το δεύτερο θα ισχύσει για τον Απρίλιο και τον Μάιο και ανέρχεται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις για το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τα λιπάσματα, καθώς και σε στοχευμένες αποζημιώσεις για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες θα υποχρεωθούν να προσφέρουν μειωμένες τιμές εισιτηρίων.