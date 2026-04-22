Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ – Ποιούς θα περιλαμβάνει, τι θα γίνει με τα καύσιμα

Σε τροχιά ενεργοποίησης εισέρχεται ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αξιοποιήσει το δημοσιονομικό περιθώριο που δημιουργεί το υπερπλεόνασμα, το οποίο εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ.

Ήδη, ένα πρώτο τμήμα των διαθέσιμων πόρων, της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, έχει κατευθυνθεί σε υφιστάμενες παρεμβάσεις. Το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για μια νέα δέσμη στοχευμένων μέτρων, με βασική επιδίωξη την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μερική απορρόφηση των πιέσεων που εξακολουθεί να προκαλεί η ακρίβεια.

Επανασχεδιασμός της ενίσχυσης στους συνταξιούχους και νέο fuel pass

Κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό διατηρεί η στήριξη των συνταξιούχων, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει παρεμβάσεις πάνω στο υφιστάμενο σχήμα ενίσχυσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η ενδεχόμενη αύξηση του ποσού των 250 ευρώ που ήδη καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, όσο και η διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνει την πρόθεση για πιο ουσιαστική στήριξη μιας κατηγορίας που πλήττεται δυσανάλογα από τις ανατιμήσεις, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.

Παράλληλα, αναμένεται διεύρυνση της περιμέτρου ώστε να καταστούν δικαιούχοι περισσότεροι συνταξιούχοι, καθώς σήμερα το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατ. πολίτες – συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι ή χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης), ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Κατά τ’ άλλα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, εξετάζεται η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, καθώς και η συνέχιση της ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων.

Στο τραπέζι διευκολύνσεις για τους οφειλέτες

Παράλληλα, εξετάζεται η ενεργοποίηση πρόσθετων εργαλείων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με στόχο τη διευκόλυνση της αποπληρωμής οφειλών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να «κουμπώσουν» με υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως ο εξωδικαστικός, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους και περιορίζοντας τον κίνδυνο δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι υπό εξέταση φορολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων και την τόνωση της κατανάλωσης. Οι τελικές επιλογές αναμένεται να εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα, με γνώμονα τόσο τις δημοσιονομικές αντοχές όσο και την ανάγκη για παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα στην οικονομική δραστηριότητα.

Συνέχιση των επιδοτήσεων σε καύσιμα και αγροτικό κόστος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην παράταση υφιστάμενων μέτρων, με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) να οδεύει προς επέκταση τουλάχιστον για έναν ακόμη μήνα.

Την ίδια στιγμή, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραμένει προτεραιότητα, με την επιδότηση 15% στα αγροτικά λιπάσματα να συνεχίζεται, σε μια προσπάθεια συγκράτησης του κόστους παραγωγής σε μια περίοδο έντονων πιέσεων.

Πάντως το τελικό εύρος και η μορφή των μέτρων θα καθοριστούν από την οριστικοποίηση του ύψους του υπερπλεονάσματος και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που θα προκύψουν. Το οικονομικό επιτελείο καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης για άμεση κοινωνική στήριξη και της διατήρησης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνή αβεβαιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο πακέτο παρεμβάσεων αναμένεται να λειτουργήσει ως «γέφυρα» έως τις ευρύτερες εξαγγελίες της επόμενης περιόδου, αποτυπώνοντας τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα.