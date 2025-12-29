Βίντεο-ντοκουμέντο του Ισραήλ δείχνει επίθεση της Χαμάς σε αμάχους και καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο που αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι οι άμαχοι δεν αποτελούσαν στόχο κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τη New York Post.

Το Σάββατο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανήρτησαν βίντεο με σκληρά πλάνα που δείχνουν επιθέσεις της Χαμάς εναντίον αμάχων, αμφισβητώντας ευθέως την πρόσφατη έκθεση της Χαμάς, η οποία αρνείται ότι στοχεύει πολιτικούς ή αμάχους στόχους.

Η ανάρτηση των IDF στο X συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας 11 λεπτών, που αποτυπώνει «ένα μικρό μέρος» των τεκμηριωμένων γεγονότων της επίθεσης της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής τρομοκρατικής οργάνωσης Τζιχάντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 348 νέων που δολοφονήθηκαν στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται μετά την έκδοση 42σέλιδου εγγράφου από τη Χαμάς στις 24 Δεκεμβρίου, στο οποίο αρνείται ότι τα ένοπλά στελέχη της στόχευσαν σκόπιμα αμάχους, νοσοκομεία ή σχολεία κατά τη διασυνοριακή επίθεση.

Η έκθεση της Χαμάς, που κοινοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Euro-Med Human Rights Monitor, Ramy Abdu, υποστηρίζει ότι οι τρομοκράτες είχαν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν πολιτικούς στόχους και ζητά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή από ανεξάρτητη έρευνα να εξετάσουν τις καταγγελίες για θύματα.

«Αυτά δεν είναι ισχυρισμοί. Είναι τεκμηριωμένα γεγονότα», απαντούν οι IDF στην ανάρτησή τους.

Το έγγραφο της Χαμάς κατηγορεί παράλληλα το Ισραήλ για διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.