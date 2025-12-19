ΑΑΔΕ: Νέες αναβαθμίσεις στο Ψηφιακό Πελατολόγιο και την εφαρμογή myDATAapp

Σημαντικές νέες δυνατότητες και λειτουργικές βελτιώσεις τίθενται σε εφαρμογή στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων και στην εφαρμογή κινητών συσκευών myDATAapp (έκδοση 1.0.13), ενισχύοντας τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν την ευχρηστία των εφαρμογών, καλύπτουν σύνθετα σενάρια συναλλαγών και διακίνησης και εναρμονίζονται πλήρως με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια στους χρήστες.

Α. Web εφαρμογή «Ψηφιακό Πελατολόγιο»

Η διαδικτυακή εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου αναβαθμίζεται ουσιαστικά, με διεθνή χρήση, ευκολότερη καταχώριση στοιχείων και βελτιωμένη διαχείριση παραστατικών. Συγκεκριμένα:

1. Διεθνής λειτουργικότητα και βελτιωμένη καταχώριση στοιχείων

Διάθεση της εφαρμογής και στην αγγλική γλώσσα, διευκολύνοντας αλλοδαπούς χρήστες ή χρήστες με περιορισμένη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα.

Πλήρης αντιστοίχιση διεθνών ακρωνυμίων με τις ονομασίες των χωρών.

2. Διευρυμένη συσχέτιση παραστατικών

Δυνατότητα συσχέτισης πολλών εγγραφών Ψηφιακού Πελατολογίου με ένα παραστατικό.

Δυνατότητα συσχέτισης μίας εγγραφής με περισσότερα του ενός παραστατικά (ΜΑΡΚ και ΦΗΜ), καλύπτοντας σύνθετες ανάγκες τιμολόγησης.

3. Ευελιξία και ευχρηστία

Ευελιξία στη συμπλήρωση των στοιχείων παραστατικού, ανεξάρτητα από την καταχώριση εξόδου ή επιστροφής οχήματος.

Βελτιωμένη καταχώριση στοιχείων για οχήματα αλλοδαπής και περιπτώσεις μη εύρεσης οχήματος, με χρήση αναδυόμενων λιστών για την κατηγορία οχήματος.

Βελτιστοποιημένη οθόνη αναζήτησης (responsive σχεδίαση), για άνετη χρήση από κινητές συσκευές και tablets.

Β. Εφαρμογή myDATAapp (έκδοση 1.0.13)

Η εφαρμογή myDATAapp για κινητές συσκευές εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες στην έκδοση παραστατικών, την ψηφιακή διακίνηση και τη διασύνδεση με το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Ειδικότερα:

1. Διαχείριση αγαθών και υπηρεσιών

Δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής αγαθών και υπηρεσιών απευθείας μέσα από την εφαρμογή, κατά τη διαδικασία έκδοσης παραστατικών.

2. Ενισχυμένη ψηφιακή διακίνηση

Προσθήκη νέου σκοπού διακίνησης «Μεταφορές – Ταχυμεταφορές» και μετονομασία υφιστάμενων «Επεξεργασία - Συναρμολόγηση - Αποσυναρμολόγηση» (κωδικός 7) και «Ενδοδιακίνηση» (κωδικός 8).

Υποστήριξη ενδοδιακινήσεων και λοιπών διακινήσεων με ίδιο ΑΦΜ εκδότη και λήπτη.

Διαχείριση περιπτώσεων απώλειας διασύνδεσης (transmission failure).

Εμπλουτισμένο QR Code με ενδείξεις ακύρωσης ή απώλειας διασύνδεσης.

Υποστήριξη ειδικών συναλλαγών, όπως δωροεπιταγές ή δωρεάν διάθεση με μηδενική αξία.

Επικαιροποίηση των αιτιών εξαίρεσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 5144/2024).

3. Ψηφιακό Πελατολόγιο μέσω myDATAapp

Δυνατότητα συσχέτισης περισσότερων του ενός παραστατικών στην ίδια εγγραφή ψηφιακού πελατολογίου, διευκολύνοντας τη διαχείριση σύνθετων συναλλαγών.

Επισημαίνεται ότι:

η web εφαρμογή «Ψηφιακό Πελατολόγιο» είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Ψηφιακό Πελατολόγιο,

το myDATAapp διατίθεται δωρεάν για λήψη και αναβάθμιση μέσω του App Store και του Google Play.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.