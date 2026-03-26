Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Μια είδηση που πέρασε στα ψιλά, αλλά έχει αξία είναι η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά. Τέθηκαν σε λειτουργία αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας προκειμένου να φέρουν μεγαλύτερη «διαφάνεια στο λιμάνι». Αυτό το «διαφάνεια» της Κίμπερλι συμπυκνώνει την πολιτική του Λευκού Οίκου γύρω από το δίκτυο των λιμανιών που ελέγχει η Cosco. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει προσθέσει την κινεζική εταιρεία στον μαύρο κατάλογο για συνδέσεις με τον κινεζικό στρατό, ενώ η Βουλή μας έχει ψηφίσει το 2025 το νόμο 5202 που ευθυγραμμίζεται με τον Κανονισμό της ΕΕ 2019/452, όπου ελέγχονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα υπό το πρίσμα ανησυχιών εθνικής ασφάλειας και δημοσίας τάξης.

Ο νόμος αυτός παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδύσεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των νέων επενδύσεων (greenfield) και των συγχωνεύσεων και εξαγορών, και ορίζει τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο αυτών των επενδύσεων.

Τα παραπάνω σας τα αναφέρουμε γιατί σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της Ελευσίνας και τις εξελίξεις σε άλλα λιμάνια της χώρας, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί «σφίγγουν» τον κλοιό στους Κινέζους. Ή αλλιώς έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια να δούμε…

Οι θιασώτες της πολυδιάστατης πολιτικής στο club του Καπνεργοστασίου, αναζητούν νέο αφήγημα, μετά τις κινήσεις της κυβέρνησης στην Κύπρο. Ακούστε τι σκέφτηκαν: Καλώς, λέει, που στείλαμε φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο, αλλά δεν πρέπει να τα πάρουμε πίσω. Εν ολίγοις ψάχνουν λόγους να ανησυχούν διαρκώς. Σε δουλειά να βρισκόμαστε…

Έρευνες που τρέχουν στο Μαξίμου δείχνουν ότι η ΝΔ ανακάμπτει στη Θεσσαλονίκη, όπου η αλήθεια είναι ότι έχανε μεγάλες δυνάμεις από την (άκρα) δεξιά. Οι Θεσσαλονικείς φίλοι μας άρχισαν να χρησιμοποιούν το Μετρό, είδαν να προχωράει το έργο του Flyover που θα παραδοθεί στα μέσα του 2027, παίρνουν νέα υπερσύγχρονα λεωφορεία. Γενικότερα, έστω με αργούς ρυθμούς, για όσα γκρίνιαζαν - και δικαίως - τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται πράξη. Εκεί οφείλεται και η άνοδος της κυβέρνησης στις έρευνες, η οποία όμως απέχει από ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει η ΝΔ στο παρελθόν. Όπως και να το κάνουμε τα επτά χρόνια εξουσίας είναι πολλά…

Μετά την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να πάει στην Κρήτη την επόμενη εβδομάδα για το προσυνέδριο…

Τα σημαντικά όμως έρχονται από το μέτωπο της οικονομίας που ανακοινώνεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Προεκλογικά ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ έως το 2027. Μετά την αύξηση που θα ανακοινωθεί σήμερα εκκρεμεί μία ακόμα. «Το είπαμε, το κάναμε» αρέσκεται να λέει ο πρόεδρος…

Ήδη προετοιμάζεται το επόμενο πακέτο μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας. Στόχος; Να είναι έτοιμη η κυβέρνηση εφόσον υπάρξει ανάγκη (που θα υπάρξει όπως πάει…) για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης…

Ο Πιερρακάκης την Τρίτη είδε τους Τραπεζίτες, προκειμένου να μοιραστεί τις ανησυχίες του για την κρίση εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και κυρίως να καταλάβει πού πάει η αγορά. Δεν θα αναλωθώ στο τι του είπαν οι τραπεζίτες. Φεύγοντας όμως οι διοικήσεις των τραπεζών έπεσαν πάνω στους εκπροσώπους του ΔΝΤ. Μπες εσύ, βγες εσύ δηλαδή… Η προϊστορία που έχουμε με τους χαρτογιακάδες του Ταμείου και η αυστηρότητά τους κατά την περίοδο των μνημονίων (ίσως όχι άδικη) καθιστούν τα όσα είπαν ιδιαίτερα σημαντικά.

Πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις της νέας κρίσης είναι διαχειρίσιμες και πως οι τράπεζες είναι θωρακισμένες. Δικαιολόγησαν τη θέση τους λέγοντας πως θα αυξήσουν την πιστωτική επέκταση, θα ενισχύσουν την κερδοφορία τους και θα συνεχίσουν τη γενναία μερισματική πολιτική. Για την οικονομία εξέφρασαν την ανησυχία τους, ωστόσο οι αξιωματούχοι επεσήμαναν πως η ελληνική οικονομία είναι καλύτερα θωρακισμένη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές.

Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πανηγυρίζουν γιατί η Ελλάδα εκπροσωπείται σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του ESA. Μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχοι…

Βέβαια ίσως αδικώ τον αρμόδιο υπουργό, γιατί μπορεί να έχει στο μυαλό του το ΠΑΣΟΚ! Στον πράσινο αυτόν γαλαξία εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσουν τις εκλογές. Τι έκαναν λοιπόν; Τρέχουν τις διαδικασίες προκειμένου το ΠΑΣΟΚ από πολυκομματικός φορέας, να γίνει μονοκομματικός. Εκ πρώτης όψεως η απόφαση αυτή, όπως διαρρέουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, οφείλεται στο ότι αν βγουν πρώτοι με τη σημερινή μορφή δεν θα μπορούν να πάρουν το μπόνους. Άλλοι βέβαια πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Νίκος στέλνει μήνυμα στους οπλαρχηγούς, που ζητάνε «προοδευτικό μέτωπο». Με τον Τσίπρα δηλαδή και όπου βγει…

Οι πράσινες ομάδες παίρνουν θέση στο πεδίο της μάχης που θα διεξαχθεί στην τοποθεσία «Κεντρική Επιτροπή». Ο μαέστρος της κομματικής ίντριγκας Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να πριμοδοτήσει, μεταξύ άλλων, τον Κ. Τσουκαλά, τον Α. Σπυρόπουλο, την Α. Διαμαντοπούλου, τον Κ. Σκανδαλίδη, τον Γ. Κουτσούκο και τον Λ. Καρχιμάκη. Η αλήθεια είναι ότι οι προεδρικοί έχουν μεγάλη πλειοψηφία για αυτό θα στηρίξουν εκτός άλλων, τον Γ. Μεϊμάρογλου και την Χ. Κεφαλίδου.

Από το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη (ναι έχει και μπλοκ) θα προτιμηθούν οι Τ. Αντωνίου, ο Γ. Αναγνώστου και η Μ. Σιούνιο, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος ρίχνει στη μάχη τους Ε. Χαλατσή, τον Κ. Πανταζή, τον Γ. Κουμεντάκο και τον Γ. Δαουλάρη. Ο Δούκας των Αθηνών θα προτιμήσει τον Χ. Πρωτόπαπα (νέο αίμα…), τον Χ. Πανδή την Ρ. Μπέη και άλλους.

Ο ΓΑΠ από την πλευρά του θα προωθήσει, σε συνεννόηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη την Μ. Καρχιμάκη, τον Π. Λάμπρου, τον Χ. Καστανίδη και τον Φ. Σαχινίδη. Είπαμε, νέο αίμα στην πολιτική!

Από εκεί και πέρα οι άλλοι δελφίνοι θα κοιτάξουν να συμμαχήσουν προκειμένου να εκλέξουν από όλα τα μπλοκ κάποιους συνέδρους. Τα στοιχήματα για το ποιος θα βγει πρώτος δίνουν και παίρνουν. Εκπλήξεις δεν αποκλείονται…

Ο Ανάλγητος