Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Το ρητό της γνωστής Γερμανοεβραίας φιλοσόφου Hannah Arendt ταιριάζει απόλυτα στον Γιώργο Μυλωνάκη. Στον πρωινό καφέ στο Μαξίμου έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Το τελευταίο διάστημα η πίεση που αισθανόταν ήταν έντονη. Ανθρώπινο. Είχε διασυρθεί. Με ανυπόστατες πληροφορίες και κυνήγι μαγισσών στόχευαν προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, επιδόθηκαν σε δολοφονία χαρακτήρα του στενού του συνεργάτη. Τον είχαν αυθαιρέτως εμπλέξει με υπόθεση διαφθοράς στην Κύπρο.

Με ένα μυθιστορηματικού τύπου αφήγημα ενέπλεξαν τον κ. Μυλωνάκη με ­πρώην δικαστές, ομάδες Ρώσων και αδερφότητες Ροδόσταυρων ! Τον συνέδεσαν δε με τελεσθέντα εγκλήματα στην Κύπρο (!). Προσβάλλοντας βάναυσα τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Μυλωνάκης βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο, από διάφορα συμφέροντα… Όμως πρώτη φορά παρουσιάστηκαν πλαστά μηνύματα με αποστολέα, δήθεν, τον ίδιο.

Τον εμφάνισαν δε ως συνομιλητή του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που διέψευσε. Κάποτε πρέπει να μπει τέλος σε αυτήν την ανθρωποφαγία. Η περίπτωση του κ. Μυλωνάκη είναι χαρακτηριστική. Ο σκοπός (να πληγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης) δεν «αγιάζει τα μέσα».

Μαξίμου και αντιπολίτευση έχουν παραγγείλει δημοσκοπήσεις. Στόχος να σκιαγραφηθεί το πολιτικό σκηνικό μετά τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πτώση έως 2%. Παραμένει λίγο πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου. Στην Αττική τα ποσοστά της είναι περίπου 34%. Στην Περιφέρεια όμως το κυβερνών κόμμα… «ματώνει». Η δεξαμενή της κυβέρνησης είναι μεγάλη. Από 48 έως 51% των πολιτών θέλει σταθερότητα… Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει άνοδο πέριξ του 1,5%, ενώ το δίλημμα που επικρατεί μεταξύ των εταιρειών ερευνών είναι αν θα συμπεριλάβουν το κόμμα Καρυστιανού στην πρόθεση ψήφου.

Μέχρι στιγμής περιμένουν να παρουσιάσει οργανωμένο κόμμα. Οι δημοσκόποι εκτιμούν πως εφόσον η ΝΔ πάει σε εκλογές με ένα ποσοστό πέριξ του 32% στην εκτίμηση ψήφου, τότε το σενάριο για αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες είναι ρεαλιστικό. Αν όμως πέσει κάτω από 30%, αρχίζουν τα προβλήματα… Υπενθυμίζεται πως το χαμηλότερο επίπεδο που είχε μετρηθεί η κυβέρνηση ήταν στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Όταν η εκτίμηση ψήφου είχε πέσει πέριξ του 28% χάνοντας 3 ποσοστιαίες μονάδες. «Έχει δείξει ότι καλύπτει τις απώλειες από δυσάρεστα γεγονότα. Το ζήτημα είναι να μην συντηρηθεί το τοξικό κλίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή υπάρχουν νέες υποθέσεις…» σχολιάζουν χαρακτηριστικά στις εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Η υπογραφή της σύμβασης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο δεν αποτελεί απλώς την επανεκκίνηση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Είναι, στην πραγματικότητα, ένα σαφές μήνυμα ότι η χώρα επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, αυτήν τη φορά με διαφορετικούς όρους και ισχυρότερες συμμαχίες.

H αμερικανική ομπρέλα που διαμορφώνεται περιλαμβάνει από την Exxon Mobil, την Chevron έως τον Κάθετο Διάδρομο. Είναι σαφής η στόχευση του Λευκού Οίκου να μετατρέψει τη χώρα μας σε ενεργειακό κόμβο, πύλη εισόδου LNG και τροφοδότη ενέργειας της Ευρώπης. Οι Αμερικανοί βλέπουν την ενέργεια ως ενίσχυση της κυριαρχίας ενός κράτους. Και έχουν δίκιο. Επομένως τα μηνύματα που στέλνονται στην Άγκυρα είναι συγκεκριμένα…

Για τη σημερινή μάχη στη Βουλή περί του κράτους δικαίου διαβάσατε χθες στη στήλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει ρελάνς προτείνοντας νέες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Το στοίχημα είναι η θεσμική φυγή προς τα εμπρός…

Ο Αντώνης Σαμαράς επικοινώνησε πρόσφατα με την Μαρία Καρυστιανού. Αν δεν κατέβει τελικά στις εκλογές με δικό του κόμμα, πρόκειται να στηρίξει μέσω γραμμής που θα δώσει την Μαρία…

Ανανεώνεται η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ενδιαφέρον στρέφεται στους υποδιοικητές… Ακούγεται έντονα ο κ. Πατέλης…

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Τουσκ είχαν βγάλει εκτός Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τον Όρμπαν. Στον νέο ηγέτη της Ουγγαρίας ίσως δούμε να του δίνεται αξίωμα εντός του ΕΛΚ… Τα λέμε αυτά γιατί η αντιπολίτευση έχει αφηνιάσει. Συγκρίνουν το τέλος του Όρμπαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη (!). Εκτός τόπου…

Στο στόχαστρο βρέθηκε ο Χάρης Θεοχάρης και το πτυχίο του από το Imperial College. Μιλάμε για ένα από τα top 10 πανεπιστήμια παγκοσμίως…

Η Χαριλάου Τρικούπη γυρνάει το βλέμμα της στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ που αρχίζει σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας αγνόησε την παραίνεση Ανδρουλάκη να παραιτηθεί και να μην είναι υποψήφιος. Κάτι που οφείλεται στις έρευνες που διεξάγονται. Ωστόσο η παράταξη του κ. Παναγόπουλου θα κατέβει στις εκλογές κόντρα στην επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Επειδή το όργανο του ΠΑΣΟΚ είναι η ΠΑΣΚΕ, η οποία έχει ως επικεφαλής τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, το κόμμα δεν μπορεί να κατεβάσει άλλο ψηφοδέλτιο. Δεν έχει δηλαδή στελέχη…

Το όλο ζήτημα προσπαθεί να υποβαθμιστεί από την Χαριλάου Τρικούπη. Ο λόγος είναι η αποφυγή νέας εσωστρέφειας. Σκεφτείτε ότι στη νέα Κεντρική Επιτροπή έχουν εκλεγεί μέλη από το συνδικαλιστικό χώρο που στηρίζουν τον κ. Παναγόπουλο. Για παράδειγμα ο Αποστόλης Ραυτόπουλος που εξελέγη στην ΚΕ με την ομάδα του κ. Χριστοδουλάκη και είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, αγνοεί τη γραμμή του κόμματος. Συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο του κ. Παναγόπουλου. Μια ωραία ατμόσφαιρα...

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος ακούγεται έντονα του όνομα του Νικόλα Φαραντούρη. Η αλήθεια είναι πως ο ευρωβουλευτής δεν πρόκειται να συμπορευθεί με το νέο κόμμα Τσίπρα ή την κα. Καρυστιανού. Όπως λάθος είχε γραφεί...

Ο Ανάλγητος