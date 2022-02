Ζελένσκι: Ζήτησε άμεση σύγκληση της Τριμερούς Ομάδας Επαφής και άμεση κατάπαυση του πυρός

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε για την παρούσα κατάσταση ασφαλείας στο Ντονμπάς με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, στον οποίο είπε ότι το Κίεβο είναι υπέρ της εντατικοποίησης της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες μέσα σε δύο ημέρες.

Στις προηγούμενες συνομιλίες τους ο ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε την προθυμία της χώρας του για διάλογο εν μέσω των φόβων ότι η Ρωσία πιθανόν να βρίσκεται στα πρόθυρα εισβολής.

Δεσμεύτηκε ότι δεν θα απαντήσει σε προκλήσεις από αυτονομιστές που πρόσκεινται στη Μόσχα.

"Συνεχίζοντας τη χθεσινή συνομιλία, πληροφόρησα τον Εμανουέλ Μακρόν για την παρούσα κατάσταση ασφαλείας και για τους νέους προκλητικούς βομβαρδισμούς. Είμαστε υπέρ της εντατικοποίησης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Υποστηρίζουμε την άμεση σύγκληση της Τριμερούς Ομάδας Επαφής και την άμεση καθιέρωση καθεστώτος κατάπαυσης του πυρός", έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

