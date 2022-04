Ζελένσκι: Συμφωνία με Μπάιντεν για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ συζήτησαν για επιπλέον αμυντική και οικονομική βοήθεια για το Κίεβο, για περαιτέρω κυρώσεις και για τα φερόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι δύο άνδρες έθεσαν επί τάπητος την αμυντική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ συμφώνησαν για νέο γύρο κυρώσεων προς τη Μόσχα.



«Συνεχίστηκε ο συνεχής διάλογος με τον @POTUS. Αξιολόγησε τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Συζητήσαμε πρόσθετο πακέτο αμυντικής και πιθανής μακροοικονομικής βοήθειας. Συμφωνήσαμε να ενισχύσουν τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions.