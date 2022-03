Ζελένσκι: Εκτιμούμε την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ελλάδας

Την βαθιά του εκτίμηση για την ανθρωπιστική υποστήριξη που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση στον ουκρανικό λαό που βιώνει την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων, εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει: Πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε για την πορεία αντιμετώπισης της ρωσικής επιθετικότητας. Εκτιμούμε την άμυνα, την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ελλάδας. Τόνισε την ανάγκη διασφάλισης του έργου των ανθρωπιστικών διαδρόμων, ιδίως στη Μαριόπολη. Συζητήθηκε επίσης το ουκρανικό αίτημα για ένταξη στην ΕΕ

Held talks with 🇬🇷 PM @kmitsotakis. Reported on the course of countering Russian aggression. We appreciate defense, humanitarian support of 🇬🇷. Stressed the need to ensure the work of humanitarian corridors, especially in Mariopol. Also discussed 🇺🇦 movement towards EU membership