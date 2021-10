Ξανά στο σκοτάδι ο Λίβανος – Χωρίς ρεύμα και καύσιμα η χώρα

Νέο ολικό μπλακ άουτ ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Λιβάνου. Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, στη χώρα έχει σημειωθεί διακοπή λειτουργίας καθώς οι δύο βασικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο «Αλ Ζαχράνι» και ο «Ντέιν Αμάρ», σταμάτησαν να λειτουργούν.

Ο λόγος είναι ότι έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα καυσίμου ντίζελ τους και η παραγωγή ενέργειας έχει πέσει κάτω από 200 megawatt.

🇱🇧#Lebanon has been left in darkness as the country's two largest power stations, Deir Ammar & Zahrani, had shut down because of a fuel shortage. Many Lebanese already depend on private diesel generators for power, however these have become increasingly expensive to run! pic.twitter.com/dknMRS0zUp