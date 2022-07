NASA: Υπό ρωσική κατοχή περίπου το 22% της καλλιεργήσιμης γης στην Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου το 22% της καλλιεργήσιμης γης της Ουκρανίας, σύμφωνα με την αποστολή Harvest της NASA. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η NASA έχει επικεντρωθεί στις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Τα ευρήματά της αποκάλυψαν ότι τα ουκρανικά χωράφια όπου σπέρνεται το 28% των χειμερινών και το 18% των ανοιξιάτικων καλλιεργειών βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

